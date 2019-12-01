Apatzingán Superó Tasas de Incidencia Delictiva Nacional y Estatal en Febrero de 2026, Según Observatorio Ciudadano

Autor: Redacción / Amanda Bautista Rodríguez | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 17:50:45

Morelia, Michoacán, a 9 de abril de 2026 – El municipio de Apatzingán registró un alza en la inseguridad durante febrero de 2026, superando las tasas de incidencia delictiva total tanto a nivel nacional como estatal, según datos proporcionados por el Observatorio de Seguridad Humana de la Región.

El análisis de 13 categorías delictivas revela que Apatzingán superó los promedios nacionales en seis delitos: homicidio doloso, homicidio culposo, lesiones dolosas, robo con violencia, robo de vehículo y extorsión.

Además, el municipio rebasó las tasas estatales en ocho categorías, entre ellas robo a negocio.

El reporte apunta que, si bien Apatzingán mostró tasas menores a las nacionales y estatales en cinco delitos específicos (violación, robo a vivienda, robo a transeúnte, violencia familiar y narcomenudeo), el registro destaca un incremento en la categoría de otros delitos.

El porcentaje de esta última categoría en Apatzingán fue superior al porcentaje nacional en casi 11 puntos porcentuales y superó al estatal en 12.3 puntos porcentuales respecto a la incidencia total respectiva durante el mes analizado.

Con respecto al limón, una de las principales fuentes económicas de la región, el reporte indica que en febrero el costo cayó por debajo del precio de producción.