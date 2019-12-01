Casa del Mezcal une sabores de Michoacán y Cuba en experiencia sensorial: Ceconexpo

Casa del Mezcal une sabores de Michoacán y Cuba en experiencia sensorial: Ceconexpo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 16:56:34
Morelia, Michoacán, a 3 de diciembre de 2025.- El Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) informa que la Casa del Mezcal Michoacano llevará a cabo el evento "Experiencia mezcalera con sabores de Cuba", que consiste en una cena, cata y maridaje diseñado para ofrecer un recorrido sensorial a los asistentes. 

El objetivo es fusionar la riqueza cultural del destilado michoacano con la gastronomía cubana, y se realizará el próximo sábado 6 de diciembre, de 19:00 a 21:15 horas, en sus instalaciones ubicadas en la calle Abasolo 70, Portal Matamoros, en el Centro Histórico de Morelia.

La experiencia incluye una serie de maridajes de mezcal con platillos típicos cubanos como vaca frita, arroz congrí y ropa vieja. Además, se ofrecerá coctelería especial como la mezcalita de hierbabuena, la cual está inspirada en el mojito, y la mezcalita de piña con coco, con la que podrán disfrutar de los sabores tropicales de la isla.  

La actividad concluirá en el mirador del Teatro Matamoros con un coctel de mezcal seleccionado especialmente para disfrutar de la vista del encendido de la Catedral. El evento tiene un costo de 690 pesos por persona y cuenta con cupo limitado a 30 personas.

Es importante que realicen su registro previo directamente en las instalaciones del Teatro Matamoros. Para mayores informes se pueden comunicar al Whatsapp 44 38 40 41 79.

