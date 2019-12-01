Carnitas michoacanas conquistan el paladar de Europa y del mundo en la Fitur: Sectur

Madrid, España, a 23 de enero de 2026.- En el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 que se desarrolla en Madrid, España, Michoacán llenó de sabor el encuentro con sus tradicionales carnitas durante el evento denominado “Reto del Taco”.

Como país socio de esta 46 edición, México encabezó un encuentro culinario que reunió a chefs mexicanos y españoles, creando un puente gastronómico que exhibió la excelencia y riqueza cultural de ambas naciones.

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), quien encabeza los trabajos promocionales y de negocios de la comitiva michoacana, señaló que el encargado de representar a “el alma de México” fue Sergio Olivo, originario de Quiroga, quien se unió a Roberto Martínez, de España, para preparar los mejores tacos con carnitas michoacanas como ingrediente principal.

Esta feria global que reúne a expertos de Iberoamérica enfocados en turismo, cultura y negocios, también se enriqueció con la gastronomía mexicana, la cual es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO, bajo el paradigma Michoacán, es decir, que los sabores y saberes ancestrales de la cocina del estado fueron el sustento para dicho nombramiento.

El “Reto del Taco” mostró la versatilidad y creatividad de la cocina tradicional mexicana, al tiempo de generar un intercambio gastronómico que cautivó el interés de visitantes y profesionales del turismo europeo. La Fitur 2026 continúa sus actividades hasta este 25 de enero, y Michoacán sigue presente mostrando su riqueza y atractivos.