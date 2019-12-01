Capula mejora imagen urbana para atraer turistas y visitantes: Sectur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 18:19:43

Morelia, Michoacán, 17 de septiembre de 2025.- Concluyó la quinta etapa de mejoramiento de imagen urbana en Capula, un proyecto realizado por el Gobierno de Michoacán a través de la Secretaría de Turismo estatal (Sectur), en colaboración con el Ayuntamiento de Morelia.

Roberto Monroy García, titular de la política turística estatal, señaló que con esta acción realizada mediante la Dirección de Obras y Proyectos de la dependencia a su cargo, se colaboró para dejar la tenencia más atractiva y acogedora para los turistas y visitantes, sin olvidar a la propia comunidad.

Los trabajos contemplaron intervenciones en fachadas y espacios públicos, mejorando la imagen urbana y la funcionalidad de la localidad, así como para fomentar un entorno seguro y agradable para los habitantes.

Monroy García, destacó que con estas acciones no solo se buscan dignificar los espacios públicos, sino también conservar la identidad cultural y fortalecer la experiencia turística en una de las tenencias más emblemáticas de la capital michoacana.

Con esta acción, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla reafirma su compromiso con el desarrollo turístico y urbano de los municipios, y de esta manera, se consolida a Capula como un ejemplo de cultura y tradición que refleja la esencia de “el alma de México”.