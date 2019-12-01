CAPTA pone a disposición de visitantes, tarjetones temporales de estacionamiento para personas con discapacidad

Querétaro, Querétaro, 1 de diciembre del 2025.- La Secretaría de Turismo del estado de Querétaro a través del Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA) pondrá a disposición de visitantes y turistas el préstamo temporal de tarjetones de estacionamiento para personas con discapacidad, los cuales serán válidos en todo el estado durante su estancia; así lo anunció Juliette Rojo Hernández, coordinadora de este organismo.

Cabe señalar que el objetivo de esta medida, informó Rojo Hernández, es facilitar la movilidad de personas con discapacidad que visitan la entidad, ofreciendo una herramienta que permita el uso adecuado de espacios de estacionamiento reservados, conforme a la normatividad vigente.

“Este nuevo mecanismo de préstamo temporal de tarjetones para personas con discapacidad representa un avance importante en la construcción de un turismo accesible para todas y todos. Agradecemos a las instituciones que hicieron posible este esfuerzo coordinado, que nos permite ofrecer una estancia más funcional y segura a quienes visitan Querétaro”, sostuvo.

Agregó que esta acción, es resultado del trabajo conjunto con el Instituto Municipal de Derechos Humanos e Inclusión Social y la Secretaría de Turismo del Municipio de Querétaro, quienes coordinaron esfuerzos para establecer lineamientos, mecanismos de control y validación, así como los procesos de préstamo y recuperación de los tarjetones temporales.

El proceso para poder obtener el préstamo de estos tarjetones es el siguiente: Acudir al CAPTA (ubicado en la calle Luis Pasteur, No. 4 Norte, Centro, Querétaro), llenar la carta responsiva, y presentar identificación oficial vigente.

Dicha iniciativa se suma a las estrategias que impulsa el estado para fortalecer el turismo accesible, promoviendo que visitantes y turistas cuenten con condiciones que faciliten su experiencia y movilidad durante su estancia; y consolidando a Querétaro como el primer destino turístico en ofrecer este tipo de servicio.