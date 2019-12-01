Canales iluminados y ofrendas flotantes en Urandén; última oportunidad de vivir “El camino de las ánimas”

Morelia, Michoacán, 30 de octubre de 2026.- La magia, tradiciones y espiritualidad de la Noche de Muertos se viven este fin de semana en los canales de Urandén, donde turistas y visitantes tendrán la última oportunidad de disfrutar de la representación “El camino de las ánimas”, una experiencia que rinde homenaje a la memoria de quienes ya partieron.

El recorrido por los manantiales se realiza a bordo de canoas tradicionales que avanzan por canales iluminados con velas, hasta llegar a una ofrenda flotante decorada con flores de cempasúchil, en una representación que comparte la riqueza cultural y la cosmovisión de las comunidades michoacanas.

El secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, recordó que las funciones se realizarán este viernes 30 de octubre a las 19:00 y 20:30 horas; mientras que el sábado 31 de octubre, domingo 1 y lunes 2 de noviembre habrá tres horarios: 19:00, 20:30 y 22:00 horas. El acceso tiene un costo de 50 pesos por persona y 30 pesos de estacionamiento, recurso que se queda íntegramente en beneficio de la comunidad.

Además de disfrutar esta experiencia nocturna, quienes visiten Urandén podrán degustar la gastronomía local y contribuir directamente a la economía de las familias que participan en esta actividad, fortaleciendo el turismo comunitario y la preservación de las tradiciones.

La Sectur invita a aprovechar este último fin de semana para descubrir “El camino de las ánimas” y vivir una de las expresiones más representativas de la Noche de Ánimas en Michoacán. Para consultar más detalles, se pueden visitar las redes sociales oficiales de la dependencia.