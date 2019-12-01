Vance pierde fuerza y se convierte en baja presión remanente frente a Nayarit

Vance pierde fuerza y se convierte en baja presión remanente frente a Nayarit
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 22:36:53
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Ciudad de México, a 29 de octubre de 2026.- Aunque el fenómeno meteorológico Vance dejó de tener intensidad de tormenta tropical, sus remanentes todavía favorecerán condiciones de lluvia en distintas regiones del occidente y noroeste de México, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La noche de este jueves, el sistema se degradó a baja presión remanente mientras permanecía frente a las costas de Nayarit, por lo que las autoridades meteorológicas dieron por concluidos los avisos específicos relacionados con este fenómeno.

De acuerdo con el último reporte, emitido a las 21:00 horas, el centro de Vance se encontraba aproximadamente a 310 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa, y a 335 kilómetros de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

En ese momento, registraba vientos sostenidos de 45 kilómetros por hora, con rachas de hasta 65 kilómetros por hora, y avanzaba en dirección nor-noroeste a una velocidad de 13 kilómetros por hora.

Pese a su debilitamiento, la circulación del sistema mantendrá condiciones favorables para la presencia de precipitaciones en entidades del occidente y noroeste del país.

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