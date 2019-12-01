Se incendian locales comerciales en Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 13:59:25

Morelia, Michoacán, a 30 de octubre 2026.- Elementos de Protección Civil y Bomberos estatales combatieron el incendio de tres locales comerciales ubicados en el cruce de las calles Antonio Álzate y Pablo Beaumont, en el Centro de la ciudad; no se reportaron personas lesionadas.

Al respecto se informó que la madrugada de este viernes, a través del número de emergencias 911 se alertó sobre fuego en los establecimientos.

De inmediato, los cuerpos de emergencia se trasladaron al sitio, donde realizaron una entrada forzada para ingresar a los locales y combatir las llamas.

Tras varios minutos de labores, los bomberos lograron contener el incendio y posteriormente realizaron la remoción de escombros para extinguir los puntos que aún permanecían encendidos.

Durante la intervención confirmaron que no había personas lesionadas.

De manera preliminar se presume que una falla pudo haber originado el fuego; sin embargo, serán los peritajes correspondientes los que determinen la causa del siniestro. Hasta el momento se desconoce el monto de los daños materiales.