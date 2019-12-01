Vinculan a proceso a cinco personas por homicidio y desmembramiento de una víctima en Irapuato

Irapuato, Guanajuato, a 30 de octubre 2026.- Cinco personas, señaladas como presuntas integrantes de una célula criminal, fueron vinculadas a proceso por su probable responsabilidad en el homicidio de una persona cuyos restos humanos fueron abandonados dentro de una mochila en calles de la colonia Barrio de la Calzada de Guadalupe.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que, como resultado de las investigaciones realizadas por la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Región B, se logró identificar a los presuntos responsables y obtener las órdenes de aprehensión correspondientes.

Los detenidos fueron identificados como Joscelyn Susana “N”, Claudia Ivonne “N”, Ángel Josué “N”, Juan Aarón “N” y Marco Antonio “N”, quienes quedaron a disposición de la autoridad judicial.

De acuerdo con los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, el crimen habría ocurrido un día antes del hallazgo, el 16 de septiembre, alrededor de las 19:00 horas, al interior de un inmueble ubicado en la colonia Barrio de la Salud.

En ese lugar, las cinco personas imputadas presuntamente privaron de la vida a la víctima utilizando un arma blanca y posteriormente participaron en la segmentación del cuerpo, cuyos restos fueron abandonados en la vía pública.

Durante la audiencia, el juez determinó que existían elementos suficientes para vincularlos a proceso por el delito de homicidio calificado, además de imponerles prisión preventiva como medida cautelar.

La investigación continuará durante el plazo establecido por la autoridad judicial para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades penales de cada uno de los implicados.