Campaña “Michoacán, el alma de México” se presentará en la Feria Internacional de Turismo: Sectur

Morelia, Michoacán, a 3 de diciembre de 2025.- La campaña de promoción turística “Michoacán, el alma de México” será presentada oficialmente en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, España, en enero de 2026, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), quien detalló que esta estrategia cuenta con el respaldo y acompañamiento de la Secretaría de Turismo federal.

El secretario explicó que esta acción forma parte de la continuación y el refuerzo de la promoción de Michoacán a nivel internacional. La presentación en Fitur marcará el arranque de una agenda de trabajo que incluirá diversas ferias, festivales y eventos.

Esta acción es parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, a través del cual también se atiende el sector turístico, y se fortalece el acompañamiento al estado desde la federación para destacar las bellezas y experiencias que se ofrecen en la entidad.

“La campaña va dirigida a los principales mercados emisores, es decir, Estados Unidos, Canadá y Sudamérica, principalmente, buscando que los visitantes extranjeros que llegan a Puerto Vallarta e Ixtapa puedan llegar también a Michoacán, a través de la conexión aérea directa que hoy tenemos con estos destinos”, agregó el titular de la Sectur.

También señaló que se apostará al mercado asiático que ha aumentado su presencia en la entidad. Esta campaña internacional, agregó, se suma a “Michoacan@s x Michoacán” la cual promociona los negocios locales, y la estrategia nacional de “Michoacán se vive”.