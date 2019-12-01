Busca Michoacán nuevos mercados y alianzas turísticas en la cumbre internacional ITB Americas

Guadalajara, Jalisco, 10 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) participa en la primera edición de ITB Americas, encuentro internacional de la industria turística que se realiza del 10 al 12 de noviembre en Expo Guadalajara, con el objetivo de promover los destinos del estado, fortalecer la vinculación comercial y generar nuevas oportunidades de negocio para el sector.

El evento, respaldado por Messe Berlin y surgido como una extensión de la reconocida ITB Berlín, reúne a más de 300 empresas y organizaciones, compradores especializados de más de 40 países y representantes de las 32 entidades federativas de México. Con esto, la cumbre se consolida como un espacio de encuentro para aerolíneas, hoteles, agencias de viajes y operadores turísticos, informó el titular de la Sectur, Roberto Monroy García.

A través de esta plataforma, se busca establecer contacto con compradores internacionales, presentar la oferta turística de la entidad y generar alianzas estratégicas que contribuyan a ampliar la comercialización de sus experiencias, servicios y destinos en distintos mercados.

La participación contempla actividades de networking, encuentros de negocios e intercambio de conocimientos, además de un programa especializado de compradores internacionales (Hosted Buyers), integrado por profesionales de más de 40 países, de los cuales más del 95 por ciento cuenta con poder de decisión.

La delegación michoacana, encabezada por el secretario de Turismo estatal, está conformada por la participación de la Secretaría de Turismo de Morelia, la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán (Ahmemac) y la tour operadora Tzitseje, une esfuerzos para fortalecer la presencia del estado en los escenarios internacionales de promoción turística.