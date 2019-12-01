Se registra fuerte accidente en la Siglo XXI; al menos una persona perdió la vida 

Se registra fuerte accidente en la Siglo XXI; al menos una persona perdió la vida 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 19:00:55
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Arteaga, Michoacán, 10 de noviembre de 2026.- Al menos una persona perdió la vida luego de que se registrara un choque entre una tráiler y una camioneta, el camión terminó incendiado. Los hechos se registraron en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI), en esta municipalidad.

Al respecto  se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 249 de la referida carretera en el tramo Feliciano-Las Cañas, se había registrado un choque vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional y bomberos y paramédicos de distintas corporaciones quienes al llegar encontraron envuelto en llamas un tráiler y volcada una camioneta.

En el lugar al menos una persona perdió la vida, hechos de los que tomó conocimiento personal de la FGE para los efectos a que halla lugar.

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