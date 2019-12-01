Localizan sin vida a catedrático de la Universidad Tecnológica de Morelos; tenía desaparecido desde el domingo

Localizan sin vida a catedrático de la Universidad Tecnológica de Morelos; tenía desaparecido desde el domingo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 13:20:13
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Emiliano Zapata, Morelos, a 10 de noviembre 2026.- Edgardo Hugo Larrañaga Ramírez, catedrático de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, fue localizado sin vida en un terreno baldío de la colonia Tres de Mayo, del municipio de Emiliano Zapata, Morelos.

El cuerpo del profesor se encontraba colgado de un árbol en la calle Alta Vista.

Su familia lo reportó como desaparecido el pasado 8 de noviembre, luego de que en la fecha citada, salió de su domicilio a bordo de su camioneta, sin embargo, no regresó a su hogar ni tampoco estableció comunicación con sus parientes.

Según las autoridades, la búsqueda del académico fue apoyada con un dron, con el cual fue posible localizar el cadáver.

Tras el hallazgo, personal de la Policía Municipal acordonó el área y dio parte a los elementos de la Coordinación de Servicios Periciales y de la Agencia de Investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE).

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