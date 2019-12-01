Alertan por posible caída de ceniza del Popocatépetl en cuatro estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 16:51:58

Puebla, Puebla, 10 de noviembre de 2026.- La actividad reciente del volcán Popocatépetl encendió una alerta por la posible caída de ceniza en algunas zonas del Estado de México, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, imágenes satelitales mostraron que las emisiones del volcán se desplazaban hacia el norte y noroeste, por lo que pidieron a la población mantenerse atenta a los avisos.

En el último monitoreo se registraron 68 exhalaciones de baja intensidad y poco más de ocho horas de actividad volcánica, principalmente por la salida de gases y vapor de agua, con presencia ocasional de ceniza.

Ante esta situación, se recomendó cubrir los recipientes donde se almacena agua, utilizar cubrebocas al salir y evitar realizar actividades al aire libre si hay presencia de ceniza.

El semáforo de alerta volcánica permanece en Amarillo Fase 2, por lo que las autoridades pidieron seguir las recomendaciones de Protección Civil.