Harfuch fortalece la cooperación con EEUU y consolida una estrategia firme contra el crimen

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 18:32:06

*El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana sostuvo un encuentro de alto nivel con el director de la DEA, Terrance Cole, para reforzar el intercambio de inteligencia, combatir las estructuras criminales y avanzar en investigaciones financieras y extradiciones, bajo el principio de respeto absoluto a la soberanía mexicana.

Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2026.— En una muestra de liderazgo, capacidad de interlocución internacional y determinación para enfrentar al crimen organizado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo una reunión de trabajo con el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, con el propósito de fortalecer la cooperación bilateral y avanzar en acciones conjuntas contra las organizaciones delictivas que amenazan la seguridad de ambas naciones.

El encuentro, programado desde finales de octubre, representa un paso relevante en la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y pone de relieve el papel de García Harfuch como uno de los principales interlocutores mexicanos en materia de seguridad internacional.

Durante la reunión, ambos funcionarios revisaron las prioridades relacionadas con el intercambio de información sobre estructuras criminales, investigaciones financieras, solicitudes de colaboración pendientes y seguimiento de asuntos de extradición mediante las autoridades competentes.

Uno de los aspectos más importantes fue la coincidencia en la necesidad de fortalecer las investigaciones contra las redes criminales generadoras de violencia, avanzar en la detención de objetivos prioritarios y combatir las estructuras financieras que permiten a las organizaciones delictivas mantener sus operaciones.

Cooperación internacional con firmeza y respeto a México

La postura presentada por García Harfuch destacó por combinar la disposición a trabajar estrechamente con Estados Unidos con una defensa explícita de la soberanía nacional.

El secretario reiteró que la cooperación bilateral se desarrolla bajo cuatro principios fundamentales: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación.

Este planteamiento refleja una visión de seguridad que reconoce la importancia de la colaboración internacional, pero establece con claridad que las decisiones y operaciones dentro del territorio mexicano corresponden exclusivamente a las instituciones nacionales.

La posición de Harfuch adquiere especial relevancia en un escenario bilateral complejo, donde el combate al narcotráfico exige mecanismos eficaces de inteligencia, coordinación institucional y respeto a los marcos jurídicos de ambos países.

Golpear las finanzas criminales, una prioridad estratégica

Otro de los puntos centrales del encuentro fue el fortalecimiento de las investigaciones financieras para identificar los recursos provenientes de la comercialización de drogas y evitar que continúen alimentando las estructuras del crimen organizado.

Esta línea de trabajo resulta fundamental, pues combatir a las organizaciones delictivas implica no solamente detener a sus integrantes, sino también debilitar los mecanismos económicos que sostienen sus actividades.

En ese sentido, la agenda encabezada por García Harfuch apunta hacia una estrategia integral que contempla inteligencia, investigación, cooperación internacional y persecución de los recursos ilícitos.

Asimismo, durante el encuentro se abordó la necesidad de frenar el tráfico ilegal de armas hacia México, un problema que contribuye a fortalecer la capacidad de fuego de las organizaciones criminales y agrava las condiciones de violencia en distintas regiones del país.

La inclusión de este tema reafirma la importancia de una responsabilidad compartida, en la que ambos gobiernos deben atender los factores que alimentan la delincuencia transnacional.

Harfuch, pieza clave en la estrategia nacional de seguridad

La reunión con el titular de la DEA también pone de manifiesto la relevancia que ha adquirido García Harfuch en la coordinación de los esfuerzos nacionales e internacionales contra la delincuencia organizada.

Su participación en este tipo de encuentros de alto nivel proyecta una conducción institucional enfocada en obtener resultados mediante el intercambio de información, el fortalecimiento de las investigaciones y la coordinación entre autoridades.

En el contexto de las recientes acciones contra estructuras criminales, la cooperación con agencias estadounidenses constituye una herramienta importante para ampliar las capacidades de investigación de las instituciones mexicanas.

No obstante, el propio secretario dejó establecido que todas las acciones desarrolladas en territorio nacional deben permanecer bajo la responsabilidad de las autoridades mexicanas y sujetarse a la legislación vigente.

Una estrategia que busca resultados y recuperar la tranquilidad

Más allá de la importancia diplomática del encuentro, el desafío será traducir los acuerdos y mecanismos de colaboración en resultados concretos que contribuyan a reducir la violencia, combatir la impunidad y debilitar a las organizaciones criminales.

La reunión con Terrance Cole refuerza la imagen de García Harfuch como un funcionario con capacidad para mantener una interlocución directa con las principales agencias internacionales de seguridad, sin renunciar a los principios que rigen la actuación del Estado mexicano.

Con una agenda centrada en la inteligencia, la investigación financiera, la detención de objetivos prioritarios y el combate al tráfico de armas y drogas, el secretario continúa posicionándose como una figura central en los esfuerzos del Gobierno federal por recuperar la paz y fortalecer la seguridad pública.

El mensaje político e institucional del encuentro es claro: México está dispuesto a profundizar la cooperación internacional contra el crimen organizado, pero desde una posición de soberanía, coordinación y responsabilidad compartida.

Bajo esa premisa, García Harfuch reafirma una línea de trabajo que apuesta por la coordinación entre instituciones, la colaboración con aliados internacionales y el fortalecimiento de las capacidades del Estado mexicano para enfrentar uno de los mayores desafíos del país: garantizar la seguridad y tranquilidad de la población.