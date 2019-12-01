Harfuch confirma órdenes de aprehensión contra ex fiscal antisecuestro de Chihuahua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 14:50:13

Ciudad de México, a 10 de noviembre 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que, tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) cuentan con órdenes de aprehensión contra Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de la entidad.

Lo anterior, por su presunta responsabilidad en el apoyo a operaciones de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), en territorio mexicano.

Se dio a conocer que, en el ámbito estatal, la orden de aprehensión fue liberada el 16 de octubre de 2026 por el juez Luis Alberto Simental Ortega.

Dentro de los delitos que se le imputan a Zuany Portillo se encuentran ejercicio ilegal del servicio público, coalición y falsedad ante autoridades con penalidad agravada.

Todos los anteriores, relacionados con un operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, donde autoridades estatales y federales desmantelaron laboratorios clandestinos de drogas sintéticas en la Sierra Tarahumara.

No obstante, a finales de octubre, el ex líder de la Unidad Antisecuestro promovió un amparo indirecto que, de momento, impide que los mandamientos judiciales a nivel estatal puedan ser ejecutados.

Cabe señalar que en el procedimiento penal también está involucrado exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, señalado por presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.