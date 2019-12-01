Memo Valencia ya no buscará la Fiscalía de Michoacán

Memo Valencia ya no buscará la Fiscalía de Michoacán
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 15:50:39
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Morelia, Michoacán, a 10 de noviembre de 2026.- El dirigente estatal del PRI y diputado local, Memo Valencia Reyes, confirmó que no se registrará en la convocatoria para  titular de la Fiscalía General del Estado, luego de que, según dijo, el presidente nacional de su partido, Alejandro Moreno Cárdenas, no le diera su aval para participar.

Valencia Reyes afirmó que varios diputados locales de Morena le ofrecieron su respaldo para que se registrara. Sin embargo, señaló que decidió concentrarse en sus responsabilidades actuales rumbo al proceso electoral de 2027.

“Lo hablé con el presidente, pero la verdad es que no me permitió registrarme y tiene razón. Tengo que enfocarme; tengo una responsabilidad y, además, yo ya declaré que no debe ser un perfil político. Me verían incongruente y perdería lo que me ha caracterizado a lo largo de muchos años, la congruencia”, expresó en rueda de prensa.

El priista recordó que el registro de aspirantes está por cerrar y aseguró que estará atento a los perfiles que se inscriban. Consideró que hay personas con experiencia, como el actual encargado de despacho, el vicefiscal Israel Vega Rodríguez.

Valencia pidió que la decisión se tome pensando en el futuro de Michoacán y no para proteger a alguien que dejará el cargo. También manifestó que espera que la Fiscalía quede en manos de una persona sin vínculos con partidos políticos.“Por ningún motivo debe ser un fiscal carnal”, apuntó el priista.

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