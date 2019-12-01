Falta de acuerdos entre partidos políticos frena elección de nueva presidenta del INE

Falta de acuerdos entre partidos políticos frena elección de nueva presidenta del INE
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 17:12:38
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Ciudad de México, 10 de noviembre de 2026.- La Cámara de Diputados continúa sin emitir la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de varias semanas de la renuncia de Guadalupe Taddei.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, reconoció que el proceso sigue detenido debido a las diferencias entre los partidos políticos, que todavía no logran ponerse de acuerdo sobre las reglas para elegir a la nueva titular.

Ante la posibilidad de que no se alcance un acuerdo pronto, el legislador señaló que la ley no establece un plazo específico para completar el nombramiento, por lo que Blanca Cruz García podría continuar al frente del organismo como presidenta provisional.

Mientras tanto, el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados concluirá el próximo 15 de diciembre y el país se acerca a las elecciones de 2027, en las que se renovarán miles de cargos públicos.

Por ahora, los legisladores mantienen las conversaciones para intentar llegar a un acuerdo y avanzar con el proceso de selección.

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