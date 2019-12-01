Detienen en Yuriria a presunto segundo al mando de grupo delictivo; lo vinculan a proceso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2026 a las 14:09:10

Yuriria, Guanajuato, a 10 de noviembre 2026.- Señalado como presunto segundo al mando de un grupo delictivo que opera en la región de Yuriria, Yovani Uriel “N”, alias “El Gio”, fue detenido por agentes de Investigación Criminal en la comunidad de Loma de Zempoala, donde le aseguraron armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, cartuchos útiles y presunta droga.

La Fiscalía General del Estado informó que el detenido era considerado un objetivo prioritario debido a su probable participación en actividades delictivas que generan violencia en esa zona del municipio.

La captura se concretó mediante trabajos de inteligencia e investigación de campo. Durante la intervención, los agentes localizaron dos armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles, envoltorios con una sustancia con características de cristal y un vehículo. También encontraron envoltorios identificados con las siglas de un grupo delictivo.

Tras ser puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación, un juez calificó de legal su detención y posteriormente lo vinculó a proceso por su probable responsabilidad en delitos contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como contra la Ley General de Salud. Como medida cautelar, le impuso prisión preventiva y fijó un plazo para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía estatal también dio a conocer otros resultados de investigaciones realizadas durante octubre en el municipio de Villagrán, donde fueron detenidas tres personas en dos intervenciones distintas.

En la colonia Caracol fueron capturados Alfredo “N” y Adrián “N”, a quienes les localizaron contenedores con aproximadamente 2 mil 500 litros de hidrocarburo, además de garrafas y una motocicleta. El caso quedó en manos de la autoridad federal para investigar posibles delitos relacionados con el manejo de hidrocarburos.

En otro operativo, efectuado en la comunidad de Los Ángeles, fue detenido Alonso Daniel “N”, alias “El Peluchín”, luego de que presuntamente arrojara ponchallantas desde una camioneta.

Al intervenirlo, los agentes le encontraron un arma de fuego, cargadores, cartuchos, tres bolsas con una sustancia con características de cristal y diez objetos metálicos conocidos como ponchallantas, además del vehículo en el que viajaba.

Por estos hechos, también fue vinculado a proceso por delitos relacionados con armas de fuego, contra la salud y por la posesión de armas prohibidas.

El juez determinó que permaneciera en prisión preventiva mientras continúa la investigación complementaria.

La Fiscalía General del Estado señaló que mantendrá las labores de inteligencia e investigación para ubicar a personas consideradas objetivos prioritarios y asegurar armas, drogas y otros objetos presuntamente relacionados con actividades delictivas.