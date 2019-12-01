¡Burbujas gigantes y diversión acuática! El zoológico estrena atractivos estas vacaciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 15:00:32

Morelia, Michoacán, 31 de marzo de 2026.- Para que estas vacaciones sean inolvidables, el Zoológico de Morelia estrena actividades diseñadas especialmente para niñas y niños. Estas nuevas experiencias se suman a los recorridos tradicionales, ofreciendo una aventura renovada para toda la familia.

El director del zoológico, Julio César Medina Ávila, informó que a partir de mañana 1 de abril, las y los visitantes podrán disfrutar de una divertida experiencia con burbujas gigantes, dirigida a niños y adolescentes. Esta actividad se ubicará en la fuente localizada entre el albergue del elegante Chamberú y el área de los capibaras.

Detalló que esta nueva opción contará con siete burbujas gigantes para niños y niñas de 5 a 13 años y 2 cilindros, en los que podrán participar hasta tres adolsecentes al mismo tiempo, garantizando momentos llenos de diversión.

El costo será de 100 pesos por persona, más 25 pesos adicionales por el uso obligatorio de calcetines antiderrapantes, como medida de seguridad e higiene. La duración de la actividad será de 10 minutos, en un horario de 11:00 a 17:00 horas.

Asimismo, de jueves a domingo, los visitantes podrán disfrutar de brincolines semiacuáticos en el Jardín Cabús, con el mismo horario que las burbujas. Este atractivo tendrá un costo de 100 pesos por 30 minutos.

El director hizo una cordial invitación a las familias michoacanas y turistas a vivir un día sensacional en el Zoológico de Morelia en estas vacaciones, disfrutando de estas nuevas sorpresas preparadas especialmente para Semana Santa.