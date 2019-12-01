Abasto de medicamentos supera el 97% en instituciones públicas de salud: Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 14:23:55

Ciudad de México, 31 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el promedio de abasto de medicamentos supera el 97 por ciento en las principales instituciones del sistema público de salud: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Desde Palacio Nacional, durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria federal explicó que el esquema de compra de medicamentos ha permitido alcanzar ese nivel de suministro, aunque el objetivo del Gobierno federal es llegar al 100 por ciento de abasto.

Sheinbaum Pardo señaló que las diferencias en el suministro pueden deberse a retrasos de algunos proveedores o a que ciertos medicamentos no se encuentren en una unidad específica, aunque sí estén disponibles en otras instalaciones del sistema de salud.

La presidenta afirmó que se continúa trabajando para garantizar el abastecimiento total en hospitales y centros de salud del país.

Asimismo, recordó que los pacientes pueden reportar la falta de medicamentos a través de diferentes canales, como los módulos de Trato Digno, el teléfono 079 o mediante la página recetacompleta.gob.mx, donde se puede realizar la solicitud correspondiente.