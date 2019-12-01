Quien quiera ser candidato, que no tenga pendientes con la ley, pide Bedolla al legislativo local

Morelia, Michoacán, a 31 de marzo del 2026.- Que aquel que quiera ser candidato o candidata, no tenga ningún pendiente con la ley, llamó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, luego de que los diputados locales aprobaron eliminar la presentación de carta de antecedentes no penales para poder acceder a alguna candidatura para un cargo de elección popular.

A través de sus redes sociales, el mandatario estatal emitió un mensaje en el que anuncia que no habrá de publicarse en el Periódico Oficial del Estado el decreto legislativo que marca la modificación antes mencionada, por lo que, dijo, tal no entrará en vigencia.

Asimismo, consideró que actualmente se viven tiempos en que se debe poner particular atención a lo temas de seguridad y que “no se nos infiltre gente no deseable, delincuentes, en las campañas, en las candidaturas”.

Ramírez Bedolla dijo confiar en que los diputados locales habrán de hacer una análisis más profundo sobre el tema y hacer que sea un requisito indispensable que cualquier aspirante a puestos de elección o procesos internos de los partidos políticos, no tenga ningún pendiente con la ley y aporte su carta de no antecedentes penales.

Según lo informado por el Congreso local, el pasado 11 de marzo se aprobó reformar el artículo 189 del Código Electoral para derogar el inciso J) de la fracción II que establece la necesidad de presentar la carta de no antecedentes penales expedida por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Cabe señalar que la propuesta fue emitida por el diputado Abraham Espinoza Villa, y fue votada a favor por 25 diputados, al considerar que dicho requisito afecta los derechos políticos de los ciudadanos a ser votados a cargos de elección popular, basado en el precedente sentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo considera un hecho discriminatorio.