Ordenan reponer proceso de investigación a Mario Aburto por tortura en su contra

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 14:48:43

Ciudad de México, a 31 de marzo 2026.- Un Tribunal Colegiado otorgó la protección de la justicia federal a Mario Aburto Martínez, homicida confeso de Luis Donaldo Colosio, por lo que ordenó a una jueza reponer el proceso para que se reabra una investigación por tortura en su contra.

Por lo anterior, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito revocó la sentencia de la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal, Paloma Xiomara González, quien le negó el amparo a Aburto Martínez contra la determinación de la Fiscalía General de la República (FGR) del no ejercicio de la acción penal a cualquier involucrado por la presunta tortura de la que asegura, fue víctima.

El equipo legal del señalado presentó la demanda hace dos años ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal.

En ese sentido, a finales de febrero de 2024, la FGR informó a la juez Xiomara González, que no se encontraron elementos que evidenciaran actos de tortura cometidos contra el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio tras su arresto.

En aquel entonces, la representación social aloró que no fue víctima de tortura durante su detención y traslado a la Ciudad de México, tras haber asesinado a Luis Donaldo Colosio Murrieta, el 23 de marzo de 1994, al término de un mitin en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.

En junio de 2025, la impartidora de justicia no le concedió el amparo. Argumentó que los señalamientos de la víctima eran novedosos, es decir, no los incluyó en etapas previas del proceso y por ello resultaban improcedentes.

La denuncia de Mario Aburto se encuentra en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) donde acusó haber recibido amenazas para hacerse pasar como homicida de Colosio.

El año pasado, el quejoso presentó un recurso de revisión contra la sentencia de Xiomara González que se turnó al Octavo Tribunal Colegiado.

Tras la revisión, los magistrados Alberto Torres Villanueva, Nelly Montealegre Díaz y Jorge Vázquez Aguilera, resolvieron por unanimidad que le concedían el amparo por vicios formales en el debido proceso.