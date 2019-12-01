Rescatan a escalador atrapado en la Cañada de la Plata de Corregidora, Querétaro

Rescatan a escalador atrapado en la Cañada de la Plata de Corregidora, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 13:38:58
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Corregidora, Querétaro, 31 de marzo del 2026.- Tras varias horas de búsqueda, elementos de Protección Civil del municipio de Corregidora, realizaron el exitoso rescate de una persona, que se encontraba atrapada en la Cañada de la Plata.

A través de la línea de emergencias 911, el afectado informó que se encontraba atrapado, previamente, estaba realizado actividades de escalada, en inmediaciones de la comunidad de La Cueva, en el municipio de Corregidora.

De inmediato se movilizaron los rescatistas, y comenzaron a realizar la búsqueda de la persona, por la ruta que proporcionó a los servicios de emergencias, lo que ayudó que después de varias horas, fuera ubicado.

De inmediato se realizaron trabajos de rescate, y posteriormente el traslado del escalador a un hospital, ya que se encontraba en estado de hipotermia, por lo que era necesario descartar alguna situación de riesgo.

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