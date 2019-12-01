Detienen a sujeto en posesión de sustancias ilícitas en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 16:27:22

Morelia, Michoacán, 31 de marzo de 2026.- Como resultado de trabajos de vigilancia y prevención del delito llevados a cabo por la Policía Morelia, la Secretaría de la Defensa Nacional de México (SEDENA) y la Guardia Nacional, se logró detener a un hombre de 25 años, identificado como César "N", por posesión de sustancias ilícitas (cristal) en el Fraccionamiento Villas del Pedregal.

Sobre el particular se informó que tras llevar a cabo trabajos de investigación, agentes de Policía Morelia lograron localizar al hombre en el ya mencionado fraccionamiento. Al observar a los oficiales, el sujeto intentó huir, pero fue detenido.

Se encontró en posesión del masculino: 149 bolsas de plástico con una sustancia granulosa y cristalina con las características propias del cristal, con un peso total que excede los 40 gramos.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), para determinar su situación jurídica.