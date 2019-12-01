Fiscalía avanza en caso del homicidio de Roberto Castañeda; prevén próximas detenciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 15:02:21

Celaya, Guanajuato, 31 de marzo del 2026.– El fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, informó que la investigación por el asesinato del director de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Japami) en Irapuato, Roberto Castañeda Tejeda, registra avances significativos y se encuentra “bien encaminada”, con la posibilidad de lograr detenciones en un corto plazo.

Durante una declaración ante medios, el titular de la Fiscalía señaló que, aunque el término pudiera no ser el más adecuado, le “complace” saber que el trabajo ministerial ha rendido resultados positivos hasta el momento. “La investigación va muy bien y vamos a lograr detenciones importantes”, aseguró.

Respecto a la información proporcionada por autoridades municipales, entre ella material videográfico del sistema de monitoreo C4, el fiscal destacó que si bien es un elemento relevante, no es el único factor determinante dentro del proceso. “Es importante que la Guardia Municipal aporte el acervo documental que tenga en sus manos, pero la investigación tiene una complejidad tal que requiere muchas más acciones, mismas que ya se están realizando”, explicó.

El fiscal confirmó que actualmente existen dos líneas de investigación abiertas en torno al homicidio; sin embargo, evitó revelar detalles para no entorpecer el curso de las indagatorias. No obstante, adelantó que una de ellas está relacionada con el desempeño del funcionario dentro de la administración pública.

“Tenemos dos líneas de investigación, pero no sería prudente darlas a conocer por ahora. Lo que sí podemos decir es que el caso va firme”, puntualizó.

En cuanto a posibles amenazas previas contra el funcionario, indicó que hasta el momento no se tiene registro de advertencias directas en su entorno cercano.

Las autoridades estatales continúan con las diligencias correspondientes, confiando en que en breve se puedan concretar órdenes de aprehensión que permitan esclarecer el crimen y llevar a los responsables ante la justicia.