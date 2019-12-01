Inauguran clínica médica en el penal del Altiplano para fortalecer atención a internos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 14:29:54

Almoloya de Juárez, Estado de México, 31 de marzo del 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) inauguró una Clínica de Diagnóstico con Cirugía Ambulatoria y Hemodiálisis en el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) No. 1 “Altiplano”, ubicado en el Estado de México, con el objetivo de ampliar la atención médica a la población penitenciaria.

La apertura se realizó a través del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (PRS), cuyo titular, Jacobo Olaf Rodríguez García, destacó que la nueva instalación permitirá garantizar el acceso oportuno y de calidad a servicios de salud dentro del sistema penitenciario.

El funcionario explicó que la clínica permitirá atender enfermedades crónico-degenerativas, como la insuficiencia renal, lo que ayudará a reducir los riesgos asociados al traslado de personas privadas de la libertad a hospitales externos.

Rodríguez García señaló que fortalecer la atención médica dentro de los centros penitenciarios es clave para proteger la salud y la vida de los internos, además de contribuir a un sistema basado en el respeto a los derechos humanos y la reinserción social.

Por su parte, el director general del CEFERESO No. 1, Luis Fernando Mendoza Castellanos, afirmó que la clínica representa un avance importante para mejorar la atención médica en el penal, al ofrecer servicios especializados y un trato digno para las personas privadas de la libertad.

El coordinador general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Nahúm Román Mendoza Roldán, subrayó que la nueva instalación responde a uno de los principales retos del sistema penitenciario, al contar con infraestructura moderna y tecnología de vanguardia para la atención médica.

La clínica cuenta con servicios de odontología, telemedicina, oftalmología y medicina general, además de sala de observación y recuperación ambulatoria, y equipo especializado como rayos X, tomógrafo, fluoroscopía, quirófano para cirugías, laboratorio y farmacia, lo que la convierte en una instalación única dentro del sistema penitenciario nacional.

En el evento también estuvieron presentes el titular del Órgano Interno de Control de la SSPC, Eduardo Rafael Cruz León, el director general de Administración y Finanzas de PRS, Luis Rey Rojas Salinas, así como diversas autoridades e invitados.