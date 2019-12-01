Tromba sorprende al primer cuadro de Morelia, Michoacán; cayó granizo

Tromba sorprende al primer cuadro de Morelia, Michoacán; cayó granizo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 14:40:38
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Morelia, Michoacán, 31 de marzo del 2026.- Una tromba sorprendió a los habitantes del primer cuadro de la capital michoacana durante la tarde del martes, ante el pronóstico de lluvias que preponderaba para Morelia.

Imágenes recogidas por este medio de comunicación mostraron que el Centro Histórico de la ciudad de tiñó de blanco debido a la caída de granizo.

El diluvio no fue extenso, ya que apenas duró unos treinta minutos, sin embargo, aún no se descartan daños o accidentes provocados por la intensa lluvia.

Se pidió a la población mantenerse alertas ante el pronóstico del tiempo ya que se prevé que continúen las lluvias en las siguientes horas y próximos días.

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