Morelia, Michoacán; 19 de noviembre de 2026.- Como parte de la estrategia de promoción turística que impulsa el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar para posicionar a la capital michoacana en nuevos mercados y ampliar su reconocimiento internacional, Morelia fue elegida por la empresa global Booking para formar parte de un nuevo proyecto de experiencias turísticas que se integrará a su plataforma durante 2027.

La ciudad fue seleccionada junto con otros destinos de México, entre ellos Monterrey, Puebla, Veracruz, Sonora y Tampico, para participar en esta iniciativa que busca complementar la oferta hotelera de la plataforma mediante experiencias que permitan a los viajeros conocer y disfrutar los atractivos que distinguen a cada destino.

A través de sus plataformas digitales, Booking dará visibilidad a la riqueza culinaria, cultural y artesanal de Morelia, así como a sus tradiciones, patrimonio histórico y expresiones artísticas. Para ello, utilizará imágenes reales, sin recurrir a inteligencia artificial, con el propósito de ofrecer a los usuarios una visión auténtica de las experiencias que pueden encontrar en la ciudad, en sintonía con las nuevas tendencias del mercado turístico.

Esta incorporación representa una oportunidad para ampliar la presencia de Morelia ante viajeros nacionales e internacionales, generar mayor interés por sus atractivos y dar visibilidad a los establecimientos y prestadores de servicios que integran su cadena de valor turística.

El Gobierno de Morelia, encabezado por Alfonso Martínez Alcázar, mantiene una estrategia de promoción orientada a llevar el nombre de la capital michoacana a nuevos mercados, aprovechar las plataformas de alcance global y generar oportunidades para los sectores vinculados con el turismo.

Por su parte, la Secretaría de Turismo de Morelia, encabezada por Thelma Aquique Arrieta, continúa impulsando acciones de vinculación con empresas, plataformas y organismos del sector, a fin de incorporar a la ciudad en proyectos que respondan a las nuevas tendencias de viaje y amplíen sus canales de promoción.

Con su participación en este proyecto, Morelia tendrá un nuevo escaparate internacional para mostrar que su oferta turística va más allá de su arquitectura y patrimonio histórico, al integrar también gastronomía, tradiciones, artesanía y experiencias que invitan a descubrir la ciudad.