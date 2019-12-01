Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 23:00:16

Zitácuaro, Michoacán, a 18 de noviembre de 2026.- Mary Carmen Bernal Martínez, del Partido del Trabajo (PT), se posiciona como la primera opción en una medición de intención de voto rumbo a la elección por la presidencia municipal de Zitácuaro, al obtener 26.9 por ciento de las preferencias, de acuerdo con los resultados difundidos por LaEncuesta.mx.

En segundo lugar aparece Juan de Dios Ixtláhuac, identificado con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien registra 25.2 por ciento, mientras que Armando “Güero” Flores, del Partido Acción Nacional (PAN), alcanza 18.2 por ciento.

Por su parte, Octavio Ocampo, perfilado por Morena y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), suma 17.4 por ciento de la intención de voto. Más abajo se ubican Jorge A. Rubio Monroy, de Movimiento Ciudadano (MC), con 8.5 por ciento, y Raúl Ocelotl, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 6.6 por ciento.

La medición muestra una contienda cerrada entre los dos primeros perfiles, con una diferencia de 1.7 puntos porcentuales, mientras que el resto de los aspirantes se mantiene por debajo de los 20 puntos.