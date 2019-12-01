Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 08:30:16

Zamora, Michocán, a 19 de noviembre 2026.- Un hombre quedo herido por fuera de un deposito de cerveza (SIX) al ser blanco de una agresión con disparos de arma de fuego, los agresores lograron darse a la fuga.

Lo anterior fue aproximadamente a las 20:20 horas de este miércoles, en la calle Emiliano Zapata y Othon Nuñez, de la zona Centro, donde llegaron paramédicos de Rescate para auxiliar al lesionado.

Tratándose del señor José Francisco V., V., de 52 años de edad, vecino de la colonia El Porvenir, el cual fue canalizado a un nosocomio para su atención médica.

Elementos de la Guardia Civil, Policía Municipal y Guardia Nacional delimitaron la escena y solicitaron la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado para la recolección de indicios y testimonios para iniciar la carpeta de investigación.