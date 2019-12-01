Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 08:24:08

Zamora, Michoacán, a 19 de noviembre 2026.- Un hombre resultó con una lesión en una pantorrilla, al ser baleado en la colonia Valencia Segunda Sección, de los presuntos agresores no hay pistas.

En relación al hecho se conoció que minutos antes de las 19:00 horas autoridades policíacas fueron alertadas sobre una agresión armada en las calles Ferrocarril y Sevilla.

Uniformados de los tres niveles de gobierno y paramédicos de Radio Organizado de Auxilio se movilizaron al lugar, tras revisar la zona no localizaron a ninguna persona afectada ni elementos balísticos por lo que se retiraron del sitio.

Minutos más tarde los oficiales fueron notificados que a un hospital había llegado un masculino con una lesión de bala por lo que acudieron a verificar el reporte.

Al llegar al nosocomio localizaron herido a Jorge Alejadro R., B., de 34 años de edad, por lo que le brindaron guardia policial, personal de la Fiscalía General del Estado tomo conocimiento del hecho para iniciar las investigaciones.