Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 22:39:18

Xochistlahuaca, Guerrero, a 18 de noviembre de 2026.- Un nuevo ataque contra integrantes de Morena en la región de la Costa Chica de Guerrero dejó dos personas muertas, entre ellas Guerrero Cándido Concepción, quien buscaba encabezar la coordinación municipal del partido en Xochistlahuaca, así como su acompañante Tranquilino López Merino.

La agresión ocurrió la noche del martes 17 de noviembre, cuando ambos regresaban de una asamblea comunitaria realizada en Arroyo Grande y fueron interceptados por hombres armados en un paraje conocido como Arroyo Zarco, entre Arroyo Grande y Junta de Arroyo Grande.

De acuerdo con los reportes, las víctimas viajaban en un vehículo cuando fueron atacadas a balazos, lo que provocó su muerte. Cándido Concepción, conocido también como “Comandante Tigre”, había manifestado públicamente su intención de participar en el proceso interno de Morena para la coordinación municipal.

Tras el doble homicidio, la alcaldesa de Xochistlahuaca, María Rojas Pineda, confirmó los hechos y señaló que elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional desplegaron operativos en la zona para localizar a los responsables.

El asesinato se suma a otro ocurrido en octubre pasado, cuando Arturo Marín Mendoza, también aspirante de Morena en el municipio de Cuajinicuilapa, fue asesinado a balazos, por lo que ambos casos se registran en medio de los procesos internos del partido en la Costa Chica de Guerrero.