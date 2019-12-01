Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 07:45:25

Tijuana, Baja California, a 19 de noviembre 2026.- Personal de seguridad federal y estatal aseguró más de una tonelada de un estupefaciente, así como casi 28 kilogramos de un opioide sintético, durante un cateo a un inmueble de la colonia El Refugio, en Tijuana, Baja California.

De acuerdo con la información oficial, el operativo fue liderado por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR) y corporaciones estatales.

El Gabinete de Seguridad federal detalló que el decomiso incluyó mil 106 kilogramos de presunta metanfetamina, equivalentes a 27 millones 670 mil dosis, además de 28 mil 310 kilogramos de una sustancia con características del fentanilo, con los que se podrían elaborar más de 17 millones 693 mil dosis.

Según las autoridades, el aseguramiento representa una afectación económica de 156 millones 844 mil pesos para las estructuras delictivas.