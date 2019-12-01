Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 08:40:30

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, pero que ya son investigadas, un individuo fue asesinado a balazos en una tienda de abarrotes ubicada en la colonia López Mateos de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el interior de la tienda denominada mini súper La Fuente en la calle Adolfo López Mateos, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitúo acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes al arribar encontraron a una persona sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba una lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.