Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2026 a las 09:44:09

Tarímbaro, Michoacán, a 19 de noviembre 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo en un inmueble del fraccionamiento Real Hacienda, municipio de Tarímbaro, fue detenido un hombre y se aseguró droga, un arma de fuego, cartuchos, equipo táctico y diversos indicios relacionados con posibles actividades delictivas.

Sobre el particular se informó que dicha diligencia, realizada en seguimiento a investigaciones por delitos contra la salud, permitió la detención de Ernesto Samuel "N", de 21 años de edad, así como el aseguramiento de nueve envoltorios con una sustancia granulosa con características de metanfetamina y dos recipientes con hierba verde, al parecer marihuana.

Durante la intervención también se localizó un arma de fuego calibre .38 Súper, tres cartuchos del mismo calibre, nueve casquillos percutidos calibre .50, un cañón de escopeta, una mochila con pasamontañas y equipo táctico, así como dos piezas de madera, una de ellas con la leyenda "Comando JR".

De igual forma, fueron asegurados siete teléfonos celulares, dos básculas tipo grameras, dinero en efectivo y un cartel con mensajes amenazantes dirigidos a grupos rivales, elementos que serán analizados como parte de las investigaciones correspondientes.

El detenido y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las actuaciones necesarias para determinar su posible relación con otros hechos delictivos y resolver su situación jurídica conforme a derecho.