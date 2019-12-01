¡Bienvenido a casa! Nace cebra de Grant en el Zoológico de Morelia

Morelia, Michoacán, 17 de abril de 2026.- El Zoológico de Morelia celebra la llegada de un nuevo integrante: una cría de cebra de Grant, nacida el pasado 7 de abril. Este nacimiento refuerza el éxito de los programas de reproducción y conservación del recinto, que se ha consolidado como un hogar seguro para esta especie.

Actualmente, el pequeño macho se encuentra en su albergue bajo una crianza 100 por ciento natural. El hecho de que permanezca junto a su madre sin intervención humana directa favorece su desarrollo saludable y fortalece sus instintos naturales. En este mismo espacio convive con otro macho y una hembra, garantizando un entorno social adecuado para su crecimiento.

Este nacimiento representa un logro más para el recinto, que en los últimos años ha registrado varios nacimientos de especies, resultado del trabajo comprometido y profesional del equipo de guarda animales, médicos veterinarios y biólogos, quienes garantizan el bienestar de los ejemplares mediante cuidados especializados y una alimentación adecuada.

El Zoológico de Morelia reitera su compromiso con la conservación de las especies y el bienestar animal, impulsando acciones que contribuyan a la protección de la biodiversidad y la educación ambiental de la sociedad.