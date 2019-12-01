Llueven balas y explosivos contra policías de Nahuatzen, Michoacán: emboscada por tierra y aire desata fuerte operativo 

Llueven balas y explosivos contra policías de Nahuatzen, Michoacán: emboscada por tierra y aire desata fuerte operativo 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 13:20:56
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Nahuatzen, Mich., a 17 de abril de 2026. — Un grupo de civiles armados atacó a elementos de la Policía Municipal de Nahuatzen mientras realizaban labores de patrullaje preventivo en una zona rural, en un hecho que incluyó el uso de drones con explosivos. A pesar de la intensidad de la agresión, no se reportaron policías lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió la tarde del jueves sobre un camino de terracería que conecta la ranchería El Pino con la comunidad de Ojo de Agua. Los uniformados se desplazaban a bordo de dos unidades oficiales cuando fueron sorprendidos por sujetos armados que se encontraban ocultos entre la maleza.

Los agresores abrieron fuego directamente contra las patrullas, lo que derivó en un intercambio de disparos. Los oficiales maniobraron para resguardarse y responder a la agresión en medio de la emboscada.

Minutos después, y cuando los policías aún permanecían en la zona, los atacantes intensificaron la ofensiva mediante el uso de drones adaptados con artefactos explosivos, los cuales fueron lanzados hacia las unidades y detonaron a corta distancia.

Aunque el ataque no dejó víctimas, las patrullas resultaron con diversos daños provocados tanto por los impactos de arma de fuego como por las explosiones.

Tras los hechos, los elementos municipales solicitaron apoyo, lo que generó la movilización de distintas corporaciones de seguridad en la región. Se desplegó un operativo para localizar a los responsables, quienes lograron darse a la fuga.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este ataque.

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