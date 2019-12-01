Trump espera llegar a acuerdo con Irán en "uno o dos días"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 14:47:23

Washington D. C., Estados Unidos, a 17 de abril 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en entrevista para el medio digital Axios, que espera llegar a un acuerdo con Irán “dentro de uno o dos días” para poner fin al conflicto bélico en Medio Oriente.

“Los iraníes quieren reunirse. Quieren llegar a un acuerdo. Creo que probablemente habrá una reunión este fin de semana”. expresó en una breve llamada telefónica. “Creo que lograremos un acuerdo dentro de uno o dos días”, puntualizó el mandatario mexicano.

Además, comentó que el tratado “garantizará la seguridad de Israel”, país que “saldrá fortalecido” después de la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

Cabe mencionar que el medio citado y la cadena CNN, informaron que EEUU considera descongelar 20 mil millones de dólares en fondos iraníes a cambio de que Teherán renuncie a sus reservas de uranio enriquecido.

Igualmente, un acuerdo de paz incluiría la detención temporal del programa nuclear de Irán.