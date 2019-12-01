Se desploma avioneta en Mocorito, Sinaloa; hay un lesionado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 14:20:10

Mocorito, Sinaloa, a 17 de abril 2026.- Una avioneta tipo Cessna se desplomó sobre un predio agrícola en la sindicatura de Potrero de los Sánchez, en el municipio de Mocorito, Sinaloa, por lo que el piloto, identificado como Gilberto resultó lesionado y fue atendido por un equipo de paramédicos.

Testigos alertaron a las autoridades sobre el accidente, por lo que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Seguridad Pública del Estado se presentó en el lugar, en donde divisó la aeronave colapsada y al hombre de 25 años de edad con heridas.

Según los primeros reportes, el incidente se desarrolló cuando el piloto contratado para fumigar un predio agrícola llevaba a cabo sus actividades.

En un momento determinado, la avioneta presentó una falla en su motor, por lo que inició un descenso obligatorio.

Gilberto “N” asegura que intentó realizar una maniobra para efectuar un aterrizaje forzoso, sin embargo, el avión pequeño cayó rápidamente sobre el terreno que fumigaba.

La aeronave sufrió daños cuantiosos por lo que se encuentra bajo resguardo del Ejército Mexicano que está en espera que personal de aeronáutica civil se presente a levantar las actas respectivas.