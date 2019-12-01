Ernesto David “N”, en prisión por delitos contra los animales en Pedro Escobedo, Querétaro

Ernesto David “N”, en prisión por delitos contra los animales en Pedro Escobedo, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 14:46:41
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Querétaro, Querétaro, 17 de abril del 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la modificación de la medida cautelar a prisión preventiva justificada en contra de Ernesto David “N”, imputado por delitos contra los animales, derivado de hechos ocurridos en el municipio de Pedro Escobedo.

De acuerdo con la investigación, el 21 de septiembre de 2025, en un predio ubicado en la colonia Centro de dicho municipio, el imputado agredió sexualmente a una canina de nombre “Pinta”.

En una primera etapa, fue vinculado a proceso con la imposición de medidas cautelares en libertad; sin embargo, incumplió dichas condiciones al no comparecer ante la autoridad judicial y proporcionar domicilios inexistentes, lo que impidió su localización.

Ante ello, la Fiscalía solicitó la revisión de medidas cautelares, aportando los datos de prueba correspondientes en audiencia. Derivado de lo anterior, la autoridad judicial lo declaró sustraído de la acción de la justicia y emitió la orden de aprehensión en su contra.

Una vez cumplimentado el mandamiento judicial, se llevó a cabo audiencia en la que se determinó la imposición de prisión preventiva justificada.

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