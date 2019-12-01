Localizan con vida a recién nacido reportado como desaparecido en Oaxaca; mujer intentó comprarlo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 10:33:24

Oaxaca, Oaxaca, 17 de abril del 2026.- Un recién nacido que había sido reportado como desaparecido fue localizado con vida en el municipio de Tehuantepec, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca.

La denuncia fue presentada el pasado 14 de abril por la abuela materna del menor, quien señaló que no había podido verlo desde el 23 de marzo. De acuerdo con su testimonio, la madre del bebé le había dicho que el niño se encontraba enfermo y hospitalizado, lo que le generó sospechas.

Tras el reporte, las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar al menor, de un mes y 24 días de nacido, en la colonia San Luis Rey de Tehuantepec.

Una vez localizado, el bebé fue trasladado a la ciudad de Oaxaca, donde quedó bajo resguardo del Sistema DIF para garantizar su protección y bienestar.

La Fiscalía estatal informó que se abrió una carpeta de investigación por el delito de trata de personas, luego de que se detectara que una mujer presuntamente ofreció dinero para quedarse con el menor, aprovechando la situación de vulnerabilidad de su familia.

Las investigaciones continúan para determinar la responsabilidad de quienes pudieran estar involucrados en estos hechos, mientras se mantiene como prioridad la integridad del recién nacido.