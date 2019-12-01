Chocan camionetas de personal y una vuelca en la carretera Chichimequillas 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 14:44:46

El Marqués, Querétaro, a 17 de abril 2026.- Este viernes, servicios de emergencias se movilizaron a la carretera Chichimequillas, en donde se reportó un choque y volcadura de dos unidades de transporte de personal.

El accidente ocurrió a la altura del acceso a la localidad de San Vicente Ferrer en el municipio de El Marqués, a causa de la falta de pericia de los involucrados.

Al momento del choque, una de las camionetas, terminó volcando, no obstante, ambas unidades quedaron con importantes daños materiales en su carrocería.

A la zona, acudieron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron a tres personas, de las cuales, una presentaba heridas considerables.

La vialidad fue abanderada, por elementos policiales, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento del accidente.