Chocan camionetas de personal y una vuelca en la carretera Chichimequillas 

Chocan camionetas de personal y una vuelca en la carretera Chichimequillas 
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 14:44:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

El Marqués, Querétaro, a 17 de abril 2026.- Este viernes, servicios de emergencias se movilizaron a la carretera Chichimequillas, en donde se reportó un choque y volcadura de dos unidades de transporte de personal.

El accidente ocurrió a la altura del acceso a la localidad de San Vicente Ferrer en el municipio de El Marqués, a causa de la falta de pericia de los involucrados.

Al momento del choque, una de las camionetas, terminó volcando, no obstante, ambas unidades quedaron con importantes daños materiales en su carrocería.

A la zona, acudieron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron a tres personas, de las cuales, una presentaba heridas considerables.

La vialidad fue abanderada, por elementos policiales, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento del accidente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Reportan homicidio de exalcalde de Tumbiscatío, Michoacán; habría sido hallado maniatado en camino de terracería
Ultiman a un joven en la colonia Generalísimo Morelos de Zamora, Michoacán 
Ernesto David “N”, en prisión por delitos contra los animales en Pedro Escobedo, Querétaro
Chocan camionetas de personal y una vuelca en la carretera Chichimequillas 
Más información de la categoria
Reportan homicidio de exalcalde de Tumbiscatío, Michoacán; habría sido hallado maniatado en camino de terracería
Nueva silla, mismo semáforo: Fanny Arreola presume apoyo a un hombre con discapacidad… para que siga pidiendo limosna entre autos y pobreza en Apatzingán, Michoacán 
Trump espera llegar a acuerdo con Irán en "uno o dos días"
Llueven balas y explosivos contra policías de Nahuatzen, Michoacán: emboscada por tierra y aire desata fuerte operativo 
Comentarios