Vuelca patrulla de la GC en Uruapan, Michoacán; hay un agente muerto y seis heridos

Vuelca patrulla de la GC en Uruapan, Michoacán; hay un agente muerto y seis heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 14:30:17
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Uruapan, Michoacán, a 17 de abril 2026.- Un saldo de un policía muerto y seis heridos fue el que dejó la volcadura de una patrulla de la Guardia Civil, hechos registrados en la carretera Uruapan-Paracho.

Al respecto se informó que fue este viernes que por la referida carretera circulaba una unidad de la Guardia Civil.

En un momento determinado, por causas no precisadas, el chofer perdió el control de la unidad, lo que ocasionó que se saliera del camino y volcara.

Como resultado del lamentable percance, un policía perdió la vida y otros seis resultaron heridos, mismos que fueron llevados a hospitales para su atención médica.

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