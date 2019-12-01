Hallan cadáver de una mujer al interior de un costal en Zamora, Michoacán

Zamora, Michoacán, 17 de abril del 2026.- La mañana de este viernes en las inmediaciones de la colonia Ejidal Sur fue localizado el cadáver de una mujer envuelto en cobijas y dentro de un costal, la víctima presentaba huellas de violencia y estaba maniatada en el municipio de Zamora, Michoacán.
En relación al hecho se conoció que aproximadamente a las 07:30 horas, en el 911 reportaron restos humanos tirados en la calle Justo Sierra esquina con Francisco Villa.
Elementos de la Guardia Nacional, Defensa y Policía Municipal se trasladaron al lugar donde junto a una camioneta localizaron el cadáver de una fémina, el cual estaba degollado.
La zona fue acordonada y más tarde llegaron Peritos Especializados y Agentes Ministeriales quienes procesaron la escena del crimen e indicaron que la víctima esta sin identificar.
El cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, esperando sea identificado.