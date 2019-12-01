Avanza Sectur en la integración de la Guía Nacional de Experiencias Turísticas Comunitarias

Avanza Sectur en la integración de la Guía Nacional de Experiencias Turísticas Comunitarias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 13:58:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 28 de enero de 2026.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), en coordinación con autoridades de la Sectur federal y de la Unesco, avanza en el levantamiento de información en diversas localidades del estado para integrar la Guía Nacional de Experiencias Turísticas Comunitarias. El objetivo es documentar y promover las raíces culturales que nacen directamente en el corazón de las comunidades.

Esta acción, destacó Roberto Monroy García, titular de la Sectur estatal, forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. “En esta ocasión se profesionalizó a representantes de las experiencias de Tangancícuaro, Cotija, Santiago Tangamandapio, Tingüindín, Patamban y San José de Gracia”, detalló el funcionario estatal.

El objetivo de esta guía es posicionar a nivel nacional e internacional las experiencias que dan identidad a “el alma de México”, visibilizar a sus comunidades y conectarlas con plataformas digitales y nuevos mercados turísticos.

La iniciativa busca mostrar obras que resguardan historia, orgullo y herencia familiar, como las famosas piñas vidriadas de San José de Gracia. Asimismo, destaca la festividad de Cristo Rey en Patamban, una celebración que en cada paso entrelaza la fe, naturaleza y trabajo comunitario que ha transformado vidas.

Productos emblemáticos como el queso Cotija y el pan de Tingüindín forman parte de esta guía que exalta el sabor y la tradición michoacana. El secretario destacó que las visitas técnicas seguirán por todo el territorio con el fin de reafirmar ante el mundo que Michoacán es “el alma de México”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a sujeto que traía armas dentro de una mochila en la terminal de autobuses de Uruapan, Michoacán
Se incendia tráiler en la Siglo XXI, en la desviación a Ziracuaretiro; solo hubo daños materiales 
Aprehenden a presunto responsable de atacar sexualmente a su pareja en Jacona
Tren arrolla vehículo en la Ciudad de México; un adulto mayor resultó prensado
Más información de la categoria
Tren arrolla vehículo en la Ciudad de México; un adulto mayor resultó prensado
Sheinbaum anuncia inauguración del tramo Santa Fe–Observatorio del Tren Interurbano México-Toluca
Acusan a la FGR de incumplir orden judicial en caso de mandos navales acusados de huachicol
Detienen en Puebla a “El Ratón”, presunto responsable de asalto y homicidio en taquería de Puebla; es integrante de grupo criminal michoacano
Comentarios