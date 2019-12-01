Acusan a la FGR de incumplir orden judicial en caso de mandos navales acusados de huachicol

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 11:23:24
Ciudad de México, 28 de enero del 2025.- La defensa del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y del contralmirante Fernando Farías Laguna acusó a la Fiscalía General de la República (FGR) de incumplir una orden judicial, al entregar de manera parcial y con documentos testados la carpeta de investigación del caso.

De acuerdo con los abogados, un juez ordenó la entrega íntegra de 20 tomos que conforman el expediente.

Sin embargo, la Fiscalía únicamente proporcionó parte de la documentación, además de no fijar fecha para la realización de diligencias clave solicitadas por la defensa.

El despacho Epigmenio Mendieta & Asociados informó que continuará promoviendo acciones legales con el objetivo de garantizar el derecho a una defensa adecuada de sus representados, conforme a lo establecido en la ley.

