Tren arrolla vehículo en la Ciudad de México; un adulto mayor resultó prensado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 13:26:18

Ciudad de México, 28 de enero del 2026.- Un tren ferroviario arrolló a un vehículo particular en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, situación que dejó como saldo un adulto mayor prensado.

Los hechos se registraron la mañana de este miércoles, en la colonia Valle Gómez, donde un convoy ferroviario impactó un automóvil color gris, el cual quedó atrapado contra la base de un semáforo.

Al interior de la unidad quedó prensado un hombre de aproximadamente 60 años de edad, quien tras el impacto perdió el conocimiento.

Al lugar acudieron servicios de emergencia, quienes realizaron las labores para liberar a la víctima y posteriormente trasladarla a un hospital para una mejor valoración médica.

Durante las maniobras de rescate y el retiro del vehículo y del tren, los carriles laterales de Circuito Interior, a la altura de Ferrocarril Hidalgo, permanecieron cerrados a la circulación en ambos sentidos, lo que generó afectaciones viales en la zona.