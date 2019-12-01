Diputados de MC resultan lesionados tras ataque armado en Culiacán, Sinaloa

Culiacán, Sinaloa, a 28 de enero de 2026.- Dos diputados del partido Movimiento Ciudadano (MC), resultaron lesionados tras un ataque armado registrado en el centro de Culiacán. De acuerdo con un reporte realizado al número de emergencias 911, los legisladores Sergio Torres Félix, dirigente estatal del partido, y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda fueron agredidos a balazos cuando salieron del Congreso del Estado y se desplazaban a bordo de un vehículo Versa color blanco.

El ataque ocurrió sobre la calle Domingo Rubí, a la altura del paso peatonal conocido como el Ajedrez del malecón. Tras escucharse las detonaciones, elementos de seguridad pública acudieron al lugar y solicitaron apoyo de corporaciones de auxilio, entre ellas la Cruz Roja, así como de fuerzas de seguridad del grupo interinstitucional. Los hechos se reportaron alrededor del mediodía.

Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda presentó una herida producida por arma de fuego, mientras que Sergio Torres Félix resultó lesionado por esquirlas. Ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. La zona fue asegurada por varias cuadras y el vehículo, una unidad blanca, presentó impactos de bala en el parabrisas y en los costados.

Hasta el momento, las autoridades de seguridad pública de Sinaloa no han emitido una confirmación oficial sobre lo ocurrido.

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, expresó a través de redes sociales que condena el ataque ocurrido en contra de los diputados.

"Condenamos el ataque armado contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán. La crisis de impunidad y violencia de México, y en particular de Sinaloa, ha rebasado todos los límites. Estaremos atentos a la información del caso y a que no haya impunidad”.

Cabe recordar que un día antes del ataque, Sergio Torres Félix había señalado la existencia de presuntos intereses políticos en el proceso de elección de la dirigencia del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, además de pedir que el proceso se desarrollara de manera libre y sin presiones. También manifestó su apoyo a Zayda Flores, aspirante de la planilla guinda, a quien destacó por su trayectoria sindical y capacidad para encabezar a las bases trabajadoras.