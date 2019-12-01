Detienen en Puebla a “El Ratón”, presunto responsable de asalto y homicidio en taquería de Puebla; es integrante de grupo criminal michoacano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 10:18:36

Amozoc, Puebla, 28 de enero del 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, Francisco Sánchez González, confirmó la detención de Pablo N., alias “El Ratón”, de 22 años de edad, señalado como probable responsable de los delitos de asalto y homicidio ocurridos en una taquería del municipio de Amozoc.

En conferencia de prensa, el funcionario detalló que la aprehensión fue posible gracias a datos de prueba recabados durante la investigación, así como a labores de campo y de gabinete, que permitieron identificar y ubicar al presunto responsable.

Tras el análisis de la información obtenida, las autoridades identificaron a Pablo N. como presunto integrante de la organización delictiva La Familia Michoacana, grupo criminal con presencia en diversas regiones del país.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 10 de enero, cuando Pablo N., en compañía de dos personas, presuntamente ingresó armado a una taquería en Amozoc con la intención de cometer un robo.

Dentro del establecimiento, el hoy detenido habría despojado de sus pertenencias a uno de los clientes y posteriormente le disparó, provocándole la muerte.